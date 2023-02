A bál résztvevőit Takácsné Kiss Márta köszöntötte, aki elmondta, hogy a vendégek nagy része a táncos közösségük tagja volt vagy jelenleg is az. Az elmúlt harminc év alatt ugyanis több száz gyermeket tanított táncolni. Az együtt töltött idő a közös élményeknek köszönhetően egy összetartó, közös célért küzdő közösséggé formálta a csoportot, ami az új pólójuk lógóján is látható. A közösséget a tánc tartja össze.

A tánccsoport alakulását 1992-től számolják, mert abban az évben maradt együtt a szüreti bálon fellépő táncos csapat. Társas-, show- és látványtáncokat kezdtek el tanulni, és hamarosan jöttek felkérések a bemutatókra. Egy évvel később Takácsné Kiss Márta gyermekeknek is hirdetett táncoskört. Az első létszám 17 fő volt, de rövid idő alatt százra duzzadt. 1995 után még nagyobb lendületet kapott a táncos élet a községben. Egyre több fellépést kaptak, de már nemcsak Szentkirályon, hanem a környező településekre, sőt a Szentkirályi Szövetségnek köszönhetően Erdélybe és Felvidékre is eljutottak. 1998-ban felléptek a Dáridó című televíziós műsorban, mely felejthetetlen élményt nyújtott számukra. Jelmezes farsangi báljaikra színes táncos műsorokkal készültek, divatbemutatókat tartottak, sztárvendégeket hívtak. A 2000-es években táncversenyeken is megmérettették magukat. 2011-ben két aranyérmet is kaptak, és a fellépéseik száma elérte az évi negyven, ötvenet.

Sok egykori táncosnak már a gyermekét tanítja Takácsné Kiss Márta. A csoport feladatinak megoldásában többen is segítenek neki, a két lánya, Renáta és Bernadett, valamint Rohács Vera és Szabó Ágnes. Nagy feladat a bál megszervezése, amit már az elmúlt évben és most is a fiatalok vették a kezükbe. Az elmúlt harminc év alatt nagyon sokan segítettek neki, nehéz lett volna felsorolni őket, így csak egy nevet, Takács Istvánét, a férjéét említette.

A mostani Sztárban sztár lennék műsorban együtt szerepelt szülő és gyermeke is. A programot a jubileumi tánccsoport kezdte verbunkkal és csárdással. Őket követte a felsősök Koccintós produkciója, akik DR BRS, Varga Viktor és Biga énekét kísérték táncukkal. Nagy sikert aratott az óvodások tánca, ők Valmar Úristen című számára mozogtak. A 3. és 4. osztályosok a NOX együttes Ébredj fel című dalát valósították meg. Az ifjúsági tánccsoport Queen-összeállításra táncolt, míg az első és második osztályosok Korda György és Balázs Klári Reptér című számát oldották meg táncukkal. A sztárénekeseket természetesen helyi fiatalok formálták meg. A műsort a 48 főből álló jubileumi tánccsoport zárta, mégpedig countryval, amit legelőször tanultak meg harminc évvel ezelőtt.

A program után Takácsné Kiss Márta a felnőtt táncosoktól bizonyítványt kapott, amiben értékelték harmincéves munkáját. Ezt követően következett a bál, melyen a talpalávalóról az Edu-Show zenekar gondoskodott. Az est sztárvendége Balázs Pali volt.

