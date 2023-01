A szentkirályi Vörös Józsefék saját maguk nevelnek disznókat és most négy anyadisznó és huszonkét malacról gondoskodnak. Ezek egy részét természetesen értékesítik is, de saját részre vágnak is. Ezúttal egy három mázsa feletti sertést vágtak le, amit a tanyájukon neveltek. Az állatot Ivicz Gábor böllér irányításával dolgozták fel.

Először megperzselték, majd következett az állat feldolgozása. A sertés két hátsó sonkája biztosan többet nyomott harminc kilónál, de az elsők is nagyok voltak, ezenkívül a feje, szíve, mája, tüdeje, veséje is átlagon felüli volt.

A szentkirályi Vörös család egy jó és fáradt napot tudhatott maga mögött vasárnap, de hosszú időre nem lesz gondjuk azzal, hogy húst és egyéb sertésárut vásároljanak.