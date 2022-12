A rendezvényt a kórház MEDrigál kórusa nyitotta meg ünnepi műsorával, amit Szabó Sándor karnagy vezényelt. A műsor részeként verset mondott a Sürgősségi Betegellátó Osztály triázsnővére, Nagyné Sztana Cecília.

Dr. Gondos Miklós főigazgató évértékelő beszédében elmondta, hogy bár két éve nem volt lehetőség a testületi ülés évzáró összejövetelére, most az elmúlt éveket is bepótolva több elismerés osztanak ki. A kórház nehéz időszakot tudhat a háta mögött, mégis minden rendeződni látszik, és – ha lassan is – visszatér a rendes kerékvágásba.

A viszontagságok ellenére is a kórház jól teljesített, és bízik abban, hogy a 2023-as év sokkal több pozitív dolgot tartogat majd számukra, mint az elmúlt két év.

Köszönetet mondott a közvetlen munkatársainak, és a kórház valamennyi dolgozójának áldozatos munkájukért, és lojalitásukért, amit az intézmény iránt tanúsítottak.

A kórház főigazgatója után szintén köszönetet mondott a dolgozóknak az egész éves teljesítményükért és odaadásukért dr. Horváth Zsolt orvosigazgató, Pap-Szekeres Anita ápolási igazgató, és Zsarnay István gazdasági igazgató.

A kórház református lelkésze, Hodánics Tamás mondott ünnepi beszédet és áldást a következő évre. Majd az elmúlt két év és az idei év elismerései kerültek átadásra.