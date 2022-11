Az Útinform az alábbi közúti munkálatokkal kapcsolatban adott tájékoztatást szerdára vonatkozóan.

Gyorsforgalmi utak:

Forgalomszámláló érzékelőket telepítenek ma az M5-ös autópálya Budapest felé vezető oldalán, az M51-es autóút csomópontjánál. A 17-es kilométernél zajló munka során napközben csak a lassítósávot zárják le.

Az M5-ös autópályán,

- a főváros irányába a burkolat repedéseit öntik ki napközben. Örkény és Újhartyán között dolgoznak majd, az aktuális munkaterületnél a külső sávot keríti kel a forgalom elől. (48-44 kilométer sz. között) (9.00-16.00)

- Röszke felé szalagkorlátot javítanak több helyszínen is, a reggeli és délelőtti órákban, Ócsánál a 31-es kilométernél és Örkénynél az 53-as kilométernél, a délutáni órákban pedig távolabb Kiskunfélegyháza térségében a 109-es kilométernél. Mindhárom munkaterületnél a belső sávot zárják le.

- A főváros irányába is javítják több helyszínen a védőkorlátot. A 110-es kilométernél, 7.00 és 12.00 között. A 150-es kilométernél 7 órától délután fél 4-ig. A 40-es és a 39-es kilométer között pedig 13.00 és 15.00 között dolgoznak majd. A munkaterületeknél csak a külső sávban halad a forgalom. (Forrás: A-WAY Autópálya Zrt.)

Főutak:

Az 5-ös főúton, Kecskeméten, a Budai úton turbó körforgalom épül. A 83-as kilométernél a többsávos szakaszon sávlezárás mellett dolgoznak.

Az 51-es főúton, Bátmonostoron, a 167-es és a 170-es kilométer között csatornáznak. A félpályás lezárásnál jelzőlámpa szabályozza a forgalmat.

Az 52-es főúton, Kecskeméten, az 1-es és a 2-es kilométer között építési munka miatt a Solt felé vezető oldalon irányonként egy-egy sáv járható. A munkaterületről a 7,5 tonnánál nehezebb járműveket kitiltották, azoknak terelőutat jelöltek ki, melyet táblák jeleznek.

Az 54-es főúton, Soltvadkert és Kecel között, az 51-es kilométernél felsővezetéket építenek, ezért hétköznapokon a fél útpályát lezárják, és jelzőőrök irányítják a forgalmat.

Az 55-ös főúton, a 118-as és a 122-es kilométer között kaszálnak ma napközben. A munkaterületnél útszűkületen kell áthajtani.

A 441-es főúton Nagykőrös közelében, a 18-as és a 20-as kilométer között felújítási munkákat végeznek, ezért a Kecskemét felé tartókat helyben kiépített terelőúton vezetik.