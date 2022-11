Csányi József polgármester az átadások kapcsán elmondta, 2014-ben, amikor a jelenlegi városvezetés megkezdte a munkáját, az egyik legfontosabb feladatuknak a város folyamatos fejlesztését tartották. Félegyháza jövőképének megalkotásában a helybeliek igényét is figyelembe vették. Az egyik legfontosabb igény a város közterületeinek, útjainak, járdáinak rendbetétele, illetve új utak, járdák építése volt – sorolta a városvezető. Azt is hozzáfűzte, hogy a Bankfalu Félegyháza egyik legdinamikusabban fejlődő városrésze, ahol sorra épülnek az új családiházak. Az ideköltöző fiatal, kisgyermekes családok jogos igénye az utak szilárd burkolattal való ellátása, amit igyekszik folyamatosan megvalósítani az önkormányzat. Most két újabb útszakasszal gyarapodott a városrész: a Szélmalom utcában 128 méter, míg a Kéve utcában 212 méter hosszúságban 4 méter széles aszfaltburkolatú út épült, melyek mellett másfél méter zúzott köves padka is készült.

Az Oskola utca és a Dr. Holló Lajos utca között 56 férőhelyes parkoló épült beton térkő burkolattal, kiemelt és süllyesztett szegélyekkel. Ugyanakkor a zöldfelületek is megújultak és azokat automata öntözőrendszerre is ellátták.

A Pázmány utcában közel kétezer négyzetméter betonkő burkolatból készült el az út mintegy 5 méter szélességben. Az utcában található változó szélességű járdákat is újjáépítették, 33 parkolót létesítettek, valamint a zöldfelületekhez automata öntözőrendszer is épült.

A Korona utcában 83 méter hosszúságú útszakasz mellett a parkolók és zöldterületek is megújultak. Mintegy 1100 négyzetméter útpálya 8 centiméteres betonkő elemekkel és 800 négyzetméter járda térburkolása valósult meg, valamint 36 férőhelyes parkolót is kialakítottak – hangzott el az átadáson.

– Vállalásunk szerint 2024-re szeretnénk elérni, hogy Félegyházán valamennyi utca szilárd burkolattal legyen ellátva. Ha mindenhol nem is lesz aszfalt, de zúzott köves útburkolat biztosan – hangsúlyozta a polgármester. Azt is hozzátette, hogy terveik megvalósítását nagyban megnehezítette a világjárvány, most pedig az energiaárak emelkedése okán tapasztalható gazdasági nehézségek lassítják. Mindezek ellenére újabb beruházások tervezésén dolgoznak.