Dr. Gulyás Gergely miniszter beszédében kiemelte, hogyha hasonlóak a vidéki szolgáltatások, ha nincsenek lemaradások, akkor vidéken jobb élni, mint egy nagyvárosban. Éppen ezért tűzték ki, amikor a Magyar Falu Program elindult, hogy a közösségi közszolgáltatásokat a kisebb településeken is javítani kell. Olyan fejlesztésekben gondolkodtak, amelyek a kisebb közösségek számára is lehetővé teszik a sportlétesítmények, kulturális központok, templomok vagy éppen a város megújulását. Ha a helyi közösségek megmaradnak, megerősödnek, akkor az ország is erős lesz – hangsúlyozta.

– Egy olyan településen vagyunk, amely mutatja ennek a térségnek és Magyarországnak a gazdagságát is. Német nyelvű nemzetiségi iskola, ősi sváb hagyományok, és ezek ápolása. Tudjuk azt, hogy Magyarországot az teszi gazdaggá, hogy a velünk élő őshonos nemzetiségek őrzik a saját identitásukat, a kettős önazonosságot tudatként megélve. Fontos, hogy ez a kulturális sokszínűség, amely évszázadok óta része a magyar életnek, tovább gazdagítsa ezt a térséget, ezt a települést, és az ország egészét. Ezért is fontos, hogy legyen lehetőség a hagyományok ápolására. Legyenek olyan ünnepek, amelyek évről évre emlékeztetnek bennünket arra, hogy milyen sokféle hagyománnyal rendelkező közösség él ezen a településen, és ebben az országban, egymással békében – fogalmazott a tárcavezető. Dr. Gulyás Gergely köszönetet mondott Bányai Gábor képviselőtársának, aki mindig is a választókerületében található települések legkiválóbb ügyvédje, képviselője volt. Nagyon sokat tett azért, hogy ezek a pályázatok sikeresek legyenek.

Főtisztelendő Nagyidai Zsolt esperesplébános megáldotta a polgármesteri hivatalt.

Fotós: Márton Anna

– Mindig öröm ide jönni Császártöltésre, hisz a mi gyönyörű falunk az ország egyik legszebb községe – kezdte köszöntőjét Bányai Gábor. Kiemelte, hogy a községben a világháború borzalmai után, 1946–47-ben be- és kitelepülések történtek. Minden összedőlt, ami előtte működött, de a mostani nemzedékek talán már nem hordozzák annyira a sebeket. Bányai Gábor felhívta a figyelmet arra, hogy minden ide érkező forrás, még a fillérek is, jó helyre jöttek, takarékosan bántak velük, nem herdálták. Itt nem autópályát, felhőkarcolót akarnak az emberek, csak azt, ami megvolt a múltban az ősök által. Azt akarják továbbvinni, a közel 300 éves hagyományt, amit a magyar és a sváb kultúra hozott ide, a felvidéki kultúrával közösen. Ezt szeretnék megőrizni.

Az ünnepségen Török Dóra, a Császártöltési Községi Önkormányzat dolgozója név szerint szólította azokat a közreműködőket, akiknek a munkája lehetővé tette a hivatal korszerűsítését és egy kis ajándékkal megköszönték a munkájukat.