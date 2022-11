Kilenc évvel ezelőtt hozta létre a Lakiteleki Eötvös Loránd Általános Iskolában a Színeskertet Szelesné Kása Ilona vizuális- és környezetkultúra-tanár. Az ötletgazda idén érezte úgy, hogy érdemes benevezniük a Magyarország legszebb konyhakertjei országos versenybe, ahol már az első alkalommal két díjat is elnyertek. A díjkiosztó ünnepséget a közelmúltban a Gödöllői Egyetemen tartották.

A verseny témája idén a fenntartóhatság volt, amit a pályázatukban részletesen be is mutattak. A lakiteleki Színeskert minden tekintetben megfelelt a kiírásnak, hiszen kertjük madárbarát, a gyerekek rendszeresen etetik és itatják a madarakat, a kertben van számukra madárodú és éjszakai szállás is. A kert egyben rovarbarát is, a gyerek a tanárnő irányításával több rovarhotelt is kihelyeztek. A hagyományos komposztáló mellett giliszta-komposztálójuk is van, amit egy országos program keretében kaptak, cserébe vállalták, hogy a gilisztákat egész évben gondozzák.

Idén kísérletezni is fognak, giliszta komposztból a növényeknek erősítő permetszert készítenek

– sorolta Szelesné Kása Ilona. Azt is elmondta, hogy a Színeskertben alkalmazzák a mulcsozást, és évek óta magfogágassal is foglalkoznak, vagyis a saját maguk által összegyűjtött magokat vetik el minden évben. Van már tájfajta bársonykájuk is, amit azért szaporítanak évek óta, mert kiválóan alkalmazható a talajférgek ellen. Pályázati előírás volt az is, hogy legyen saját szaporítású fa a kertben. A lakiteleki iskola kertjében van cseresznye, meggy, őszibarack és egy sárgabarack fa is.

Megtudtuk, hogy a kert gondozásába mintegy hetven iskolás vesz részt, akik nyáron is vállalták, hogy rendszeresen locsolják a növényeket.

Készítettek egy locsolási tervet is, amiben részletesen leírták, hogy ki mikor jár öntözni. A szülők is szívesen segítettek, így egész nyáron nagyon szép volt a kert – mondta büszkén Ilona, aki a téli időszakban, amikor nincs kerti munka, a kertben termett dolgokról tanítja a gyerekeket. A festőnövényekből tintát készítenek, nemezelnek, tavasszal hímestojást festenek, az összegyűjtött vetőmagokat csomagolják és magbörzét rendeznek. Készülnek a tavaszi kertészkedésre és megtervezik a kert alaprajzát is, nem mindegy ugyanis, hogy mit hova vetnek – hangsúlyozta a tanárnő, aki saját kertében is évtizedek óta biogazdálkodást folytat.

A felévtelen Szelesné Kása Ilona két diákjával és Sári Kovács Szilvia, az országos program elindítója

Fotós: Vajda Piroska

Szelesné Kása Ilonától azt is megtudtuk, a Színeskert onnan kapta a nevét, hogy abban főként festőnövényeket termesztenek, de megtalálhatóak benne gyógy- és fűszernövények, gyümölcsök és zöldségek is. A tanárnő, aki egyben népi iparművész és a festőnövényes, levélrátétes és aranyírott tojásai tettek közismertté, a kert kialakítását is a művészetek felől közelítette meg. Az országban egyedülálló kezdeményezést mára már több iskola is átvette.

Szelesné Kása Ilona fő célja, hogy a gyerekeket bevonzza a kertbe, és megtanítsa nekik, hogyan kell ökológiai módszerekkel kertészkedni. Örömmel számolt be arról, hogy az iskolai kertészkedés hatására több diáknak otthon is van már saját kertje, de akinek nincs az is szívesen besegít a családi kert gondozásába. Az iskolából elballagott diákok közül többen is visszajárnak, olyan is van, aki palántáival ajándékozta meg egykori iskoláját.

A tanárnő arról is beszámolt, hogy a díjkiosztó ünnepségen bejelentették, 2023-ban a komposztálás lesz a verseny témája, így természetesen jövőre is nevezni fognak. Ilonától azt is megtudtuk, hogy szeretnék bővíteni a Színeskertet, az új ágyásokban pedig bibliai növényeket termesztenek majd.