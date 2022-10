Az szentmisén Zsigó Róbert Baja és térsége országgyűlési képviselője is beszédet mondott és megköszönte a meghívást.

– A kormány egyik legfontosabb célja az elmúlt időszakban és az években az volt, hogy a legkisebb településeket is fejlessze azért, hogy az ott élők méltó körülmények között tudják igénybe venni az állam, illetve az önkormányzatok által nyújtott szolgáltatásokat. Az elmúlt esztendőkben sok lehetőségünk volt arra, hogy a keresztény értékeinket, a templomainkat, plébániánkat és kegyhelyeinket is felújíthassuk. Akik hosszú évtizedek óta ide látogatnak Hercegszántóra látják, ezeket a változásokat. Most elkészült mondhatjuk úgy, hogy a hiányzó útszakasz és méltó körülmények között tudnak a hívek Hercegszántóról, a környékről, az országból, de a világ más részeiről idelátogatni. Ebből is látszik hogy számunkra fontosak ezek az értékek. Folytatni szeretnénk ezt a munkát. Szeretnénk a jövőben is úgy dolgozni, ahogy jezsuiták jelmondata idézi: „Mindent Isten nagyobb dicsőségére” – zárta beszédét a honatya.

Fülöp Ernő címzetes apát, kanonok, kerületi esperes, a Kalocsa Belvárosi Plébánia plébánosa szentbeszédében a fatimai jelenések üzeneteire hívta fel a figyelmet.

Hangsúlyozta, hogy mindazok akik meghallják Fatima üzenetét, megmenekülnek a vesztükbe rohanástól és az ég felé tudják irányítani tekintetüket, majd felidézte, hogy mi történt Fatimában 105 évvel ezelőtt.

– Fatimában három angyali és hat mágiai jelenés történt melyet a tíz éves Lucia de Jesus Santos, a kilenc éves Francisco Marto és a hét éves Jacinta Marto tapasztalt meg 1916. május 13-ától 1917. október 17-ig. Először nem mágiával találkoztak, elsőnek a béke angyala jelent meg a gyermekeknek és buzdította őket az imádságra. Három angyali jelenés előzte meg a Máriával való találkozást. 1917. május 13-án a Cova da Irijában (a Béke völgyében) maga a Szűzanya jelent meg nekik és kérte őket féléven keresztül ugyanabban az időpontban menjenek el hozzá és naponta imádkozzák a rózsafüzért, a szentolvasót. Július hónapban 19-én jelent meg Valinosban pontosan azon a helyen ahol 1956-ban a magyarok kápolnáját felszentelték. Számunkra nem csak azért szent Fatimában a magyarok kápolnája mert az a miénk, hanem azért is mert az egyik jelenés helyileg pontosan ott történt meg. Végül október 13-án 70 ezer ember szeme láttára történt meg a Napcsoda, amint a Nap különböző színekben forgott és mintha gyorsan közeledett volna a Föld felé. Ezek a történések amelyekre emlékezünk – mondta Fülöp Ernő atya.