Lezsák Sándor, a térség országgyűlési képviselője beszédében kitért a háborúkkal és nehézségekkel sújtott jelenlegi helyzetre, amelyek tovább erősítik a bizonytalanságot. Az Országgyűlés alelnöke hangsúlyozta: csak a magunk erejében bízhatunk itt a Kárpát-medencében. – Mindehhez az erőforrás lehet az elmúlt évtizedek küzdelme, szüleink, nagyszüleink áldozatkészsége is – fogalmazott Lezsák Sándor, aki úgy vélekedett, hogy összefogással a legnagyobb drámákból is győztesen lehet kikerülni. A képviselő reményét fejezte, hogy a következő esztendőben is elkészülhetnek majd hasonlóan jó minőségű utak. Útravalóul pedig Tamási Áron gondolatával zárta beszédét:„A madárnak (...) szárnya van s szabadsága, az embernek pedig egyetlen szülőföldje és sok kötelessége.”

A felújított útszakaszt Gál József plébános áldotta meg, majd következhetett a környék polgármestereinek hordógurítása, valamint a mazsorettek és a fúvószenekar masírozása az új aszfalton.