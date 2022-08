Ha ön­nek is van olyan ké­pe, mely va­la­mi­ért em­lé­ke­ze­tes és szí­ve­sen meg­mu­tat­ná má­sok­nak is, os­­sza meg ve­lünk. Fon­tos, hogy olyan fel­vé­tel­ről le­gyen szó, mely 2002 előtt ké­szült. A kép­hez rö­vid le­írást is ké­rünk: ki­ket vagy mit áb­rá­zol, hol és mi­kor ké­szült.

A fény­ké­pet el­küld­he­ti pos­tai úton: Pe­tő­fi Né­pe szer­kesz­tő­sé­ge, 6000 Kecs­ke­mét, Bercsényi u. 7., vagy e-mailben a [email protected] cím­re. Mot­tó: Fény­ké­pes múlt­idé­ző (a pos­tai úton ér­ke­zett fo­tó­kat fel­hasz­ná­lás után vis­­sza­küld­jük). A meg­je­le­né­se in­gye­nes. Elő­re is kö­szön­jük!

Sakktehetség Kecelről Udvarhelyi István nyugalmazott iskolaigazgató, vasdiplomás pedagógus egy kedves tanulójuk iskolás éveit idézné meg e fényképpel. Iskolájukban a nyolcvanas években sikeres sakkszakkör működött, melynek ifjú tehetségei gyakran remekeltek a versenyeken. Ez az 1982-es fénykép egy megyei sakkverseny pillanatát örökítette meg a keceli iskolában. Balról Fikker Krisztina látható, aki országos szinten is kimagasló eredményeket ért el. Sok dicsőséget szerzett az iskolának. Ma már elismert orvos. Olvasónk most is büszkén gondol rá.

Szüreti bál Lakitelekről Elek Istvánné Budai Erzsébet szívesen emlékszik vissza a régi szép időkre, melyeket a fotói segítségével gyakran idéz fel. Ez a felvétel 1960-ban készült a szüreti bálon róla és Fehér Istvánról.

Ágasegyházi úti iskola Ágasegyházáról Szórád István nyugalmazott tanár, díszpolgár egy háború előtti képpel idézné fel a múltnak egy szeletét. A felvétel az Ágasegyházi úti iskolánál készült. A képen középen Prikkel János tanító bácsi látható. Ma már az iskola helyét egy emlékoszlop hirdeti.

Csiperó Kecskemétről Kovács István József költő, a Bács-Kiskun Megyei Költők és Írók Baráti Körének elnöke egy újabb kedves emlékét elevenítené fel, ezúttal a sportmúltjából. Rendszeresen részt vett a kilenc­venes években az Európa Jövője nemzetközi gyermekfesztiválon, azaz a Csiperón. Hagyomány volt korábban, hogy a Csalánosi erdőben pikniknapot tartottak a külföldi vendéggyerekeknek és a fogadó magyar családoknak. Olvasónk birkózóként a kunsági hagyományőrző küzdőjátékokkal várta a gyerekeket. Emellett ő maga is szívesen kikapcsolódott, például a tűzoltók vízsugaras programján.

Katonaélet Kecskemétről Kenyeres Dénes nyugállományú alezredes újabb katonai fotóval idézné meg a régi időket. Kecskeméten, a Nagykőrösi utcán menetelt gyakorlatra a Magyar Királyi Zrínyi Miklós 7. Honvéd Gyalogezred I. zászlóalja. A katonák az 1930-as években hetente jártak a Nyomási rétre különböző gyakorlati és harcászati foglalkozásra.

Régi szép emlék Kecskemétről Kis Mónika, fia, Zsolt és testvére, Katalin nagynénjüket, Banó Istvánné Szabadszállási-Tóbi Magdolnát szeretnék e régi fotókkal meglepni névnapja alkalmából. A fényképek az 1960-as évek második felében készültek Magdolnáról, a 18. születésnapja környékén. Bíznak abban, hogy kedves emlékeket ébresztenek benne a fotók.