– A koncert elején még sütött a nap, forróság volt, meg óriási füst, ez azért nehezítette a helyzetünket. Hálátlan feladat 7 órakor kezdeni, hiszen akkor még főztek, de ahogy ment le a nap, csökkent a hőmérséklet jobban élvezte a közönség is, mi is .A nagyszínpadon először kaptunk lehetőséget, ez nagy megtiszteltetés nekünk és bemutathattuk magunkat kicsit homogénebb tömegnek. Nagyon jó lehetőség volt, hogy többen megismerjék a zenénket. Mi is főztünk halat, de sokkal korábban. A tanulságot már régebben leszűrtem, hogy ha fellépés van akkor nem szabad előtte halat enni. Délben ettünk a családdal és így mi is megünnepeltük ezt a Halászléfőző fesztivált természetesen. Ez egy tradíció, hagyomány, melyet őrizni kell. Így, hogy összejönnek az emberek, együtt főznek, ennek egy nagyobb ereje van. Ez így generációkról generációkra átmentődik, ezért ezt így tömegrendezvénnyel ünnepelni szerintem nagyon jó kezdeményezés volt 25 évvel ezelőtt – mondta portálunknak Északi Szabolcs.

A rendezvényt idén megváltoztatták a szervezők, a Szentháromság téren sokkal szellősebben, távolabb helyezték el az asztalokat. A szerencsésebb halfőzők a Sugó-parton, a fák árnyékában főzhettek, de a bevállalósak a 32 fokos tűző napon készítették a halászlevet.

Voltak olyan fiatalok, akik most először látogattak a városba a fesztivál idejére és kíváncsian szemlélték a több száz bográcsot a Szentháromság téren, ahol más napokon autók parkolnak, de közülük csak páran főztek.

A rendszeresen ide látogató fiatalok szerint, akik az előző fesztiválokon is itt voltak, péntek éjjel a retró sátorban volt jó a buli, illetve Dj sátor is közkedvelt volt, de többen sokallták a belépőt.

– A halfőzés a bajai embereknek fontos programja, amivel világhírnevet tudott szerezni a város. A hallé pedig bekerült a Hungarikumok közzé. Ez egy olyan ősi étel, ami engem mélyebben is érint, mert az én őseim halászok voltak. Köztudott, hogy a halászok a leggyorsabban és legegyszerűbben elkészíthető étele a hal volt. Egész nap hajóztak, mikor megálltak megfőzték a halat, megették és az én őseim több évtizeden keresztül így csinálták. Nekünk ez több mint halászlé, több mint gasztronómia, nekünk ez családi hagyomány – tudtuk meg Kaiser Jánostól a Kaiser panzió tulajdonosától, aki családjával és barátaival mind a 25 halfőző fesztiválon részt vett.

– Minden olyan alkalom fontos, amikor a bajai halászlevet, ami hungarikum meg tudjuk ismertetni minél szélesebb körben. A Bajai Halfőző fesztiválra mindig sokan jönnek el, sok vendég van, így mindannyian jó hírét tudják vinni a bajai halászlének, és szerintem ez a legfontosabb

– hangsúlyozta Zsigó Róbert országgyűlési képviselő, aki két gyerekével szintén ellátogatott a rendezvényre.

A Bajai önkormányzat dolgozó, cégvezetők, önkormányzati képviselők, meghívottak a Turisztikai Központban ünnepelték a 25.Bajai Halfőző fesztivált.