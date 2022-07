A városban régóta váratott magára a korábbi több mint félszáz éves állomásépület kiváltása egy új, modern buszállomással, amit az évente itt megforduló közel egymillió utas éreztette igazán – hangoztatta Kállai Éva, a Technológiai és Ipari Minisztérium közlekedésért felelős helyettes államtitkára az átadóünnepségen.

Az utasok döntéseinél nagy súllyal esik latba a járművek és az állomások általános állapota, komfortossága, tisztasága.

– Épp ezért a Volánbusz Zrt. 2018 óta rohamos ütemben fejleszti a járműparkját, 2022 végéig a buszok majdnem felét fiatalabbak válthatják fel. A beszerzések nemcsak megállították, hanem meg is fordították a járművek öregedését, a korábban 13 év feletti átlagéletkor idén nyolc évre csökkenhet

– mondta az államtitkár. Hozzátette: a fejlesztések Bács-Kiskun megyében is látható eredményeket hoztak, az elmúlt négy évben összesen hatvan új busz érkezett, ebből hét Kiskunhalasra.

– A vonzó és versenyképes közösségi közlekedési kínálat számos tényező egyidejű jobbításával alakítható ki. Az utasok megtartására és az új utasok megnyerésére alkalmas paletta sokféleképpen állítható össze, a magas színvonalú infrastruktúrától az igényekhez igazodó összehangolt menetrendekig, csatlakozásokig – emelte ki az államtitkár, aki szerint a most átadott kiskunhalasi fejlesztés ebbe a sorba illeszkedik bele.

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Programon keresztül több mint hatszázmillió forint érkezett a városba a Komplex közlekedésfejlesztési intézkedések Kiskunhalason elnevezésű projekt keretében megépült új autóbusz-állomásra, valamint az új kerékpárutakra és biciklitárolókra, a parkolókra és más kiegészítő beruházásokra.

Az új buszpályaudvar 392,9 millió forintba került.

Az új létesítményben váróterem, mosdók és jegypénztár biztosítják az utasok kényelmét. Az állomási dolgozók és a járművezetők munkakörülményeit új irodák, sofőrpihenők és új vizesblokkok teszik komfortossá. A támogatásból megújult a buszállomás külső tere is, járdafelületek, buszbeállók épültek.

Az államtitkár kitért az elkezdődött vasútfejlesztésre is. Kiskunhalas az egyik legjelentősebb hazai vasúti beruházást indító pontként írta be nevét a magyarországi közlekedésfejlesztés történetébe azzal, hogy tavaly ősszel itt tették le az épülő Budapest–Belgrád-vasútvonal magyarországi szakaszának alapkövét – emlékeztetett Kállai Éva.

– A fejlesztés részeként a buszállomás után 2025-re megújul Kiskunhalas másik kapuja, a vasútállomás is, így néhány éven belül a vasutat választók is egy korszerű létesítmény színvonalas szolgáltatásait élvezhetik, mindeközben a vasútfejlesztés a kiskunsági régió gazdaságfejlesztését is elősegíti – tette hozzá.