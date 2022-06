A rendezvény annak ellenére is megdöntötte a saját rekordját, hogy az ország más tájain tomboló esőzések miatt több mint 130 regisztrálóból körülbelül ötvenen az utolsó pillanatban lefújták az indulást. Így is 85 darab Jawa érkezett, hogy részt vegyen a minden látogató számára ingyenes motorkiállításon. Az ehhez hasonló rendezvényeken megszokott, hogy a járműveket különböző kategóriákban jutalmazzák, és itt is ez történt, azzal a csavarral, hogy a szépségverseny szekciókban zsűrizés helyett kizárólag közönségszavazást tartottak.

Pusztai József hozzátette: külön díjazták a kiállítás legidősebb darabját – ami egy frissen restaurált, 1938-as Czetka 175-ös lett –, a lábon legmesszebbről (295 kilométerről) érkezett veterán motort, valamint a fent írt legfiatalabbat, ami az 1960–70-es évek csepptankos formavilágát megőrizve készült Indiában.

A 2021-es évjáratú Jawa elsőre páratlan állapotban fenntartott veteránnak tűnt, holott valójában négyütemű, vízhűtéses motorblokkot kapott. Egyébként nem adják olcsón, sőt a szalonára 2,6–2,7 millió forint, és hozzánk legközelebb Szlovákiában kapható.

Két különleges darabbal egyébként adósak maradtak, jegyezte meg, mert az időjárás miatt otthon maradt egy, a márkától rendkívül szokatlan, 500 köbcentiméteres oldtimer és egy Jawa California, ami az egyetlen olyan típus, amit az Egyesült Államokba (és csak oda) exportáltak anno.

A főszervező közölte: tekintettel a kiállítás, valamint az azt követő 60 kilométeres közös gurulás sikerére (amelyen már más márkák képviselői is részt vettek, így összességében körülbelül 150 motor vonult fel), a Jawa-találkozó marad Kalocsán, és jövőre újra megrendezik. A helyszín megint csak ugyanaz marad, mivel a pub előtt 200 motorkerékpár kiállítására van hely, így – bár növekszik a rendezvény –, úgy számol, hogy egy-két évig még nem kell elköltöztetni.