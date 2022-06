Az átadási eseményt a községházán tartották, ahol dr. Vuity József jegyző fogadta Zsigó Róbertet, Baja és térsége országgyűlési képviselőjét. Dr. Vuity József kiemelte, hogy a kivitelezők minőségi munkát végeztek a felújítás során. Remélik, hogy mielőbb folytatják majd az útfelújítást Bácsalmás irányába, az elágazásig, de egy-két éven belül a további útépítés is megtörténik.

A kormány egyik legfontosabb célja az volt az elmúlt időszakban, hogy fejlessze a településeket, leginkább a kistelepüléseket – emelte ki köszöntőjében Zsigó Róbert.

– Tesszük ezt azért, hogy lehetőleg ezeken a településeken is megfelelő színvonalon tudják igénybe venni az ott élők az állam, illetve az önkormányzat által nyújtott szolgáltatásokat. Más szóval azért, hogy ezeken a településeken is jó legyen élni. Nagyon sok feladatunk van még, amit el kell végezni, de azt gondolom, hogy az elmúlt esztendőkben a kormány amit meg tudott tenni azért, hogy Katymár fejlődni tudjon, azt megtette. Csak két programot emelnék ki: az egyik a Magyar Falu Program, ami kifejezetten az ötezer fő alatti települések fejlesztésére szolgál, a másik pedig a Belügyminisztérium által minden esztendőbe kiírt pályázat, ami az önkormányzat kötelező feladataihoz kapcsolódik. A Magyar Falu Programban a katymári önkormányzat eddig közel 123 millió forintot nyert az óvodával kapcsolatos felújításokra, a játszótérre, a járdákra és a temető rendbetételére. A Belügyminisztérium által kiírt pályázaton közel 50 millió forintot nyert Katymár, ezt a védőnői szolgálat épületének rendbetételére fordították. Emellett pedig a közkonyha felújítása is készül, erre kétszer sikerült nyernie az önkormányzatnak forrást. Azért dolgoztunk, hogy Katymárt könnyebb legyen megközelíteni, illetve a katymáriak is biztonságosabb utakon tudjanak közlekedni – sorolta a honatya.