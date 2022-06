A nemzeti park igazgatóságok népszerűsége – köszönhetően a beruházások számának, nagyságrendjének, valamint az öko­turisz­tika területén nyújtott szolgáltatásaik minőségének – folyamatosan nő, a látogatói igények és visszajelzések tükrében a programkínálat évről évre erősödik. Nemzeti parkjaink mára az ökoturizmus legfontosabb letéteményesei – közölte az Agrárminisztérium.

Mint írták: évek óta töretlen sikerrel szervezik meg az év legnagyobb ökoturisztikai akciósorozatát, a Magyar Nemzeti Parkok Hetét. Ebben az időszakban valamennyi nemzeti parkban gazdag programkínálat, izgalmas kalandtúrák, családi programok várják a feltöltődni vágyókat földön és vízen, ingyenesen vagy kedvezményes áron. Színesen összeállított ajánlataikkal mind az állat- és növényvilág, mind a földtani értékek szerelmesei­nek a kedvében járnak. A rendezvény nyitófesztiváljának – a 25 éves Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság szervezésében – június 3–6. között Balatonfüred főtere ad otthont, kapcsolódva a Balatoni Hal- és Borünnep programjaihoz. A rendezvényen minden nemzeti park igazgatóság képviselteti magát.

A KNP Igazgatóság területén a következő programokra várják a túrázókat a Nemzeti Parkok Hete idején: Kecskemét, Természet Háza, június 7–9., 10 órától játékos foglalkozás iskolai csoportok részére.

A Báránypirosító tanösvényen lehet barangolni június 10-én, a fülöpházi buckavidéken. A túrázókat – akiknek részvételi díjat kell fizetniük – a Naprózsa Erdei Iskola parkolójában várják 9 órától. A Kolon-tónál rendezik a Lappantyúk éjszakája túrát június 11-én. A mintegy négy-öt kilométeres gyalogtúrára vállalkozókat 18.30-ra várják Soltszentimrén. Az ingyenes túra során több kilátópontot érintenek, miközben a Kolon-tó tájtörténetét és különleges élővilágát is megismerhetik a résztvevők. Az éjszakai életmódú lappantyúk jellegzetes hangját, a békák koncertjét, de akár még sakálüvöltést is hallhatnak a túrázók. Euró­pa egyik legritkább, vadon élő virágát, a tartós szegfűt ismerhetik meg azok, akik június 12-én ellátogatnak a Kiskunmajsa melletti Bodoglárra. A Tartós szegfű tanösvény bejáratánál 9 órára várják a túrázókat, akiket Somogyi István természetvédelmi őr vezet végig az egy kilométeres pallósoron. Az apró virág – amelyről elnevezték a tanösvényt – a világon szinte csak a Duna–Tisza köze homokvidékein fordul elő. A „Pannon bennszülöttként” is emlegetett tartós szegfű éppen ezért is fokozottan védett virág, természetvédelmi értéke 250 ezer forint.

Egész évben várják a látogatókat

Habár a rendkívüli programsorozat június 12-én véget ér, a nemzeti park igazgatóságok munkatársai egész évben felkészülten várják látogatóikat, akár hajnali madárlesről, napközbeni rövidebb tanösvénytúráról, kihívást jelentő teljesítménytúráról, barlangjaink felkereséséről vagy éjszakai csillagsétáról legyen szó. A Magyar Nemzeti Parkok Hete és az éves programkínálatról a nemzeti park igazgatóságok weboldalain, illetve a www.magyarnemzetiparkok.hu/mnph weboldalon találhatnak további információt az érdeklődők. A bodoglári és a soltszentimrei túrákra kizárólag online módon, a knp.hu oldalon, a programok fül alatt lehet jelentkezni.