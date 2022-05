A jeladós vizsgálatok megerősítettek több feltételezést is, amit eddig a színes gyűrűs példányok viselkedéséből csak valószínűsíteni tudtak a szakemberek. Ilyen például az, hogy a kedvezőtlen (száraz, aszályos) években a kanalasgémek egy jelentős része neki sem kezd a fészkelésnek, hanem a saját túlélésükre koncentrálnak és inkább korábban, akár már május végén visszatérnek afrikai telelőhelyeikre – írja honlapján a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság.

A jeladó felhelyezéséhez táplálkozás közben kell megfogni a madarat.

Akár napokig tartó türelmes várakozás is megelőzheti azt, mire sikerül befogni egy-egy öreg példányt. A mostani sikeres befogást követően a KNPI munkatársai a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület helyi önkénteseivel a lehető legrövidebb időn belül felhelyezték a jeladót, és a madár már mehetett is az útjára.

Fotó: Puskás József

A jeladó mellett a befogott példány egy távcsővel messziről is jól látható, felirattal rendelkező műanyag gyűrűt is kapott, így a jeladó esetleges meghibásodása esetén is követhető lesz, ha a madarászoknak sikerül leolvasni a gyűrű számát. Bár feltételezhető, hogy a befogott madár egy tojó, genetikai mintát is vettek tőle, hogy az ivarát minden kétséget kizáróan megállapítsák. A jelölés utáni napokban a Szeged és Sándorfalva határában lévő lecsapolt halastavakon táplálkozott nap közben, de éjszakára minden esetben egy közeli gémtelep egy pontjára szállt be.

Az elmúlt napokban már nemcsak este, hanem rövidebb időre dél körül is felkereste a gémtelepet, ami azt jelenti, hogy fiókákat etet.

Jelenleg négy olyan példány mozgását követik a szakemberek, amelyek működő jeladókkal mozognak. Terv szerint a közeljövőben még három kanalasgémre kerül GPS-es nyomkövető, amelyeket az Agrárminisztérium támogatásával tudott megvásárolni a KNPI.