A piac igen népszerű Soltvadkerten, az árak a kecskeméti piachoz képest valamivel alacsonyabbak. Túl a tavasz közepén még mindig nagyon sok elpalántálni való egynyári növényt árusítanak a piacokon, így Soltvadkerten is. A piac konkurenciája a Kecskemétről a városba vezető országút melletti kertészet. Ott ugyanis óriási választék mellett viszonylag elfogadhatóak az árak. A piac előnye azonban az, hogy nemcsak növényt, hanem más termékeket is vásárolhat a vevő, nem kell kiautózni a város szélére. A muskátli ára 300–600 forint, attól függően, hogy mekkora méretűt vásárol a virágkedvelő.

A hasonló virágok Kecskeméten akár 20–40 százalékkal is többe kerülhetnek. A bársonyka 200, a mézvirág palántája szintén ugyanannyi. A burgonya és a hagyma kilója 230 forint, a karfiol és a káposzta többe kerül, itt 630 forintot kell, hogy a vásárló fizessen. A hosszúkás kápia paprika viszont nagyon drága. Kecskeméten a kiskereskedelmi üzletekben 1200–1300 forintért adják, míg Vadkerten csaknem 2000 forint volt kilója. A paradicsomért 1200-at, míg a cukkiniért 1080 forintot kértek. Ami igencsak drága, az a szamóca. De ez talán remélhetőleg annak tudható be, hogy a fóliás eper szezonja most kezdődött. A viszonylag közepes szemű gyümölcsért 2500 forintot kértek, míg az igazán szépeket már 3000-ért kínálták.

Érdekes, hogy tavaly a nagy szemű eperért éppen 500 forinttal kértek kevesebbet, míg a kisebb méretűért 1500 forintot a megyeszékhelyen. Az alma 290 forinttól indult, míg a körte 900 forintba került. A tojásért 50 forintot kértek darabonként, igaz, az L-es méretű típusért. Soltvadkerten jó áron lehet mézet venni: az akácnak 3200 forint kilója, a hárs és a selyemfű 2500, míg a vegyes virágméz 2100 forintos kilóáron kapható.