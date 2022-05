A csoportokat és a megjelent nézőket Csányi József, a település polgármestere köszöntötte, aki elmondta Kiskunfélegyháza életében a mazsorett fesztivál hosszú idők óta, fontos szerepet tölt be, így most is, a 248 évvel ezelőtt városi rangot kapott településen. A Városalapítók Napjának ünnepségi sorozatának a megnyitójaként, mint mindig, ezúttal is a mazsorett fesztivállal indul a rendezvény sorozat.

– Büszkék vagyunk arra, hogy otthont adhatunk ennek a rendezvénynek, de arra is, hogy már harminc éve a mazsorettek színesítik a város programjait. Jankovszki Zoltánné Andrea már harminc éve vezeti ezt az együttest, és rendezi meg ezeket a versenyeket. A városvezető azt is megemlítette, hogy személyes kötődése is van a mazsorettekhez, mert korábban a felesége Csányiné Papp Andrea és a most műsorvezetőként tevékenykedő lánya, Csányi Dorka is mazsorettek voltak – mondta Csányi József, majd arra kérte a nézőket, hogy lelkesen biztassák a fiatalokat.

Csányi Dorka arra hívta fel a nézők figyelmét, hogy az egyesület életében öröm számukra más egyesületeket meghívni, vendégül látni az, ország több csoportjának jó hangulatú versenyt szervezni. A fesztivál alkalom arra, hogy ünnepeljék azokat a csoportokat, akik már több alkalommal is eljöttek a Kiskunfélegyházi Mazsorett Fesztiválra de örülnek azoknak is, akik először jöttek el hozzájuk.

A fesztiválra Kiskőrösről, Szeghalomról, Vésztőről, Füzesgyarmatról, Egerből, Zsadányból, Soltról is érkeztek csoportok, de természetesen a házigazda Kiskunfélegyháza is képviseltette magát.