A Kecskeméti Szakképzési Centrum Kandó Kálmán Technikumában működő csapatot jelenleg Ladányi Sándor szakoktató, elektronikai szakmafelelős vezeti, és segíti a srácok munkáját. Az új sikerekről Giricz Dávid mesélt. Az Országos Elektronikai Konstrukciós versenyen I. helyezést értek el. A Szegedi Informatikai Innovációs versenyen pedig II. helyen végeztek. Remekeltek az Országos Ifjúsági Tudomány és Innovációs versenyen is, melynek eredményét a tanév végére várják.

A közös munkájuk, a Multikar 2.0 az ipari robotok kisebb változata. Olyan kis- és középvállalkozások számára fejlesztették ki, amelyek számára nem elérhető a drága fenntartású ipari robottechnika, a Multikarral viszont megoldhatnák a félautomata folyamatokat. Akár nagyobb távolságból is irányítható. A robotkarral ellátott kis jármű képes rakodási és szállítási folyamatok elvégzésére is. A szerkezet könnyen átépíthető és fejleszthető. Kategóriájában olcsón előállítható. A legtöbb alkatrészét 3D technológia segítségével, többnyire hőre könnyen lágyuló műanyagból nyomtatják, mely ráadásul részben környezetbarát is.