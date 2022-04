Ha ön­nek is van olyan ké­pe, mely va­la­mi­ért em­lé­ke­ze­tes és szí­ve­sen meg­mu­tat­ná má­sok­nak is, os­­sza meg ve­lünk. Fon­tos, hogy olyan fel­vé­tel­ről le­gyen szó, mely 2002 előtt ké­szült. A kép­hez rö­vid le­írást is ké­rünk: ki­ket vagy mit áb­rá­zol, hol és mi­kor ké­szült.

A fény­ké­pet el­küld­he­ti pos­tai úton: Pe­tő­fi Né­pe szer­kesz­tő­sé­ge, 6000 Kecske­mét, Bercsényi u. 7., vagy e-mailben a [email protected] cím­re. Mot­tó: Fény­ké­pes múlt­idé­ző (a pos­tai úton ér­ke­zett fo­tó­kat fel­hasz­ná­lás után vis­­sza­küld­jük). A meg­je­le­né­se in­gye­nes. Elő­re is kö­szön­jük!

Esküvő

Lakitelekről Elek Istvánné Budai Erzsébet egy régi családi fotót mutatna be. A felvétel 1943-ban készült Budai Miklós és Magó Erzsébet esküvőjén Alpáron.

Ballagás

Ágasegyházáról Szórád István nyugalmazott tanár, díszpolgár 1971-es fotója a ballagó diákokat örökítette meg. Az osztályfőnökük Dúl Katalin tanárnő volt. Abban az időben a végzős osztály létszáma 30 fő körül alakult.



Parádi kirándulás

Kiskunfélegyházáról Bujdosó Imréné Almási Sz. Ilona egy 1973-as régi családi fotóval nosztalgiázna. Családjával, férjével és fiukkal sokat kirándultak. Ez a felvétel Parádon készült. Olvasónk mindig örömmel veszi kezébe azon fotókat, amikor még mindhárman együtt lehettek. Egy évvel ezelőtt vesztette el szeretett férjét, akinek emlékét a szívében őrzi.

Csiperós emlék

Kecskemétről Kovács István József régi fotója egy csiperós emlékét idézi fel. Az Európa Jövője Nemzetközi Gyermekfesztiválon hagyomány volt korábban, hogy a Csalánosi erdőben a pikniknapon tűzoltóautókról locsolták a résztvevőket. A frissítő zuhatagot Olvasónk is örömmel fogadta.

Máv pálya

Kecskemétről Horváth Lászlóné Kovács Terézia régi tekeversenyekre emlékezne ezzel a fényképpel. A MÁV tekecsapatát erősítette, mely az NB I.-ben és az NB II.-ben is játszott. Ez a felvétel a MÁV pálya lépcsőjén örökítette meg Olvasónkat (álló sor, jobbról), mellette férjét, Horváth Lászlót, valamint Mozsár Józsit, Nyúl Ilonkát, Izsákné Macát, Izsák Gyurikát.

Török emlék

Lakitelekről Seresné Polgár Julianna egy régi kirándulás emlékét osztaná meg. Az 1990-es évek végén Törökországban járt, e fénykép ott készült róla városnézés közben.

Gyógyüdülés

Kecskemétről Nemes Antal nyugállományú honvéd alezredes 1939-ben sikeres gyógyüdülésen vett részt az akkor visszakapott Kárpátalján, a régi sóbányák vidékén, Máramarossziget környékén. Sokat fotózott Olvasónk. A felvételen a szállása, az ősi Apaffy-kastély látható.