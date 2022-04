A magyarepitok.hu cikke szerint folyamatos a főpálya építése az M44-esen a Közgép Zrt. kivitelezésében épülő Lakitelek-Szentkirály szakaszon, ahol földmunka, aszfalt alap- és kötőréteg építés, vízépítési munkák zajlanak.

A beruházó Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (NIF) jelentése szerint a 4,6 kilométeres szakaszon a hidakon folynak a szigetelési munkák és megkezdődnek a szegélyépítések is. Mindezek mellett zajlik a szentkirályi csomópontnál a pihenőhely építése is.

Ugyanakkor a NIF beszámolójából az is kiderül, hogy az M44-es Kecskemét közeli szakaszán jóval összetettebb beruházás zajlik, mint amit maga a gyorsforgalmi szakasz megépítése jelent.

Ugyanis számos olyan kapcsolódó fejlesztés indul el idén, amely lehetővé teszi az M44-es kiépülése miatt várható jelentős forgalmi többlet megfelelő elvezetését Kecskemét irányába.

Elkerülőutat kap Szentkirály

Az egyik ilyen fontos részprojektben felújítást kap a 4623-as út, amely a leendő M44-es gyorsforgalmi útról vezeti majd le a forgalmat Szentkirály térségében Kecskemét irányába. A 4623-as az M44-estől Szentkirályig kap felújítást 4,1 kilométeren.

Ezt kiegészítve Szentkirály egy új nyomvonalon vezetett 2,9 kilométeres elkerülő utat is nyer, hogy ne kelljen az újonnan megépülő gyorsforgalmi útról érkező megnövekedett forgalommal megküzdenie.

A 4623-as déli oldalán ugyanakkor egy kerékpárutat is építenek.

A magyarepitok.hu cikke kitér rá, hogy a szentkirályi elkerülő szakasz kezdőpontjában egy közvilágítással ellátott ötágú körforgalmi csomópontot építenek, az elkerülő másik vége pedig osztályozós csomópontot kap. Az elkerülő szakasz nyomvonala mellett ugyanakkor a területek kiszolgálását párhuzamos földúthálózat biztosítja majd, a földutak a csomópontokon keresztül lesznek elérhetőek.

Megerősítik a 4622-es utat

Az M44-esről Kecskemét felé haladó forgalom Szentkirály után a 4622-es úton halad majd tovább. Ennek megfelelően a 4622-es mintegy 8,5 kilométeres hosszúságban kerül megerősítésre Szentkirálytól egészen a 4622-es út végpontjáig, ahol egy turbókörforgalomban torkollik bele a régi 44-es főútba. Ugyanakkor a 4622-es mentén is kétirányú kerékpárút is épül, annak északi oldalán. Az Alpár-Nyárlőrinci főcsatorna keresztezésénél a közúton meglévő műtárgyat újítanak fel, ugyanitt a kerékpárúton egy új műtárgyat alakítanak ki.

A leendő gyorsforgalmi útról érkező forgalom a 4622-es végpontja után már a régi 44-esen halad tovább. Ennek megfelelően a 44-es főutat is felújítják 3,8 kilométeren Kecskemét külterületén: a Fekete Gólya Étteremtől (a 4622-es és a 44-es csomópontja) egészen a 445-ös elkerülő útig.

A NIF jelentése hangsúlyozza, a városba bevezető út felújítása jelentős torlódásokat okozhat, emiatt ezt az iskolai időszakon kívül tervezik megvalósítani.

A Fekete Gólya étterem csomópontját és a repülős körforgalmat is fejlesztik

A jelentősen megnövekedő forgalom miatt a Fekete Gólya Étteremnél található csomópontot is fejleszteni kell: ennek megfelelően a 44-es főút és a 4622-es út találkozásánál új kétsávos körforgalmú csomópont jön létre. A kerékpáros szempontok ugyanakkor itt is érvényesülnek: a 4622-es út északi oldalán létesülő kerékpárút végpontját összekötik a 44-es főút déli oldalán lévő kerékpárúttal. Ennek érdekében Fekete Gólya Étteremnél a körforgalom Kecskemét-irányú ága alatt egy kerékpáros aluljáró épül.

Szintén ide tartozik, hogy a 44-es főút 7+729 kilométerszelvényében (a volt Csepegi csárdánál) egy eltolt, szintbeni, osztályozós (balra sávos) csomópontot alakítottak ki. A meglévő buszmegállót a csomópont új kialakítása miatt áthelyezik.

Ugyanezt a közlekedési folyosót fejleszti, hogy a 445-ös és 44-es főút találkozásánál található repülős körforgalom kapacitását egy úgynevezett bypass ággal bővítik.

Ez gyakorlatilag egy új összekötő ágat jelent a 44-es főút és a reptérre vezető út között: általa a két út között közlekedők forgalma nem terheli a körforgalmat. Ugyanakkor a reptéri úton és a bypass ágon magasságkorlátozó konzolt telepítenek, hogy a teherforgalom ne tudjon behajtani a helyi közútra.

A jelentésből kiderül, a fenti beruházások esetében már a területszerzés van folyamatban, mellyel párhuzamosan májusban megkezdődnek a régészeti próba- és teljes felületű feltárások. A kivitelezések várhatóan az idei év második felében megkezdődnek és tervezetten a jövő év végéig lezárulnak.

A NIF összefoglalója emlékeztet, az M44 autóút megvalósításával négysávos gyorsforgalmi úti összeköttetés valósul meg az M5-ös autópályától, Kecskemét térségétől Békéscsabáig, távlatban pedig az országhatárig. Az út megépítésével Békéscsaba is bekötésre kerül a gyorsforgalmi úthálózatba.

M44-es gyorsforgalmi út építési szakaszai

Az M44 első szakasza Tiszakürt és Kondoros között (61,0 km) 2019-ben készült el a Duna Aszfalt, a Hódút, az A-Híd, az EuroAszfalt, a Soltút és Swietelsky Magyarország kivitelezésében. Ezzel kiváltásra kerültek a 44-es főút településeket átszelő szakaszai: tehermentesítve Cserkeszőlő, Kunszentmárton, Öcsöd, Békésszentandrás, Szarvas, és Kondoros belterületeit.

2020-ban elkészült a Kondoros-Békéscsaba (17,6 km) szakasz is a Duna Aszfalt kivitelezésében. Az új Tisza-hidat is magában foglaló Lakitelek-Tiszakürt szakaszt (10,0 km) 2021 decemberében helyezték forgalomba, itt is a Duna Aszfalt volt a kivitelező.

Mindezeken túl a már az átadott szakaszokhoz is kapcsolódtak egyéb fejlesztések:

• a Fürjesi út (444-es főút) kialakítása három körforgalommal (5,2 km);

• a 4625-ös Szolnok-Kiskunfélegyháza összekötő út megerősítése az M44-es és a 44-es főút között (1,5 km), párhuzamos kerékpárúttal, jelzőlámpás csomóponttal;

• a 44-es főút burkolatának megerősítése (4625-ös és a 4622-es utak között; 20,3 km) két körforgalmú csomóponttal.

Utóbbi két beruházásnak az a jelentősége, hogy általuk a jelenleg Lakiteleknél végződő M44-esről lehajtó forgalom felújított útszakaszokon éri el Kecskemét térségét.