A polgármester köszönetét fejezte ki Zsigó Róbert államtitkár, Baja és térsége országgyűlési képviselőjének a pályázatokban és a hétköznapi problémákban nyújtott segítségéért.



Zsigó Róbert. Fotó: Márton Anna

Zsigó Róbert köszöntőjében emlékeztette a jelenlévőket arra, hogy már elég régóta tartanak polgármesteri találkozókat a választási kerületben, amikor a polgármesterekkel megbeszélik az aktuális munkákat és a problémákat. Egy ilyen alkalommal vetették fel az elöljárók, hogy ugyan vannak milliárdos és százmillió forintos pályázatok, de nekik nincs önerejük és nem tudnak pályázni ilyen nagy összegekre. Akkor vetették fel a 10-20 millió forintos projektek lehetőségét. Gyakorlatilag addig nem nagyon tudtak fejleszteni a kis települések.



– Nagyon fontos volt a kormány szempontjából, hogy fejlesszük a településeket és a kis településeket is.

Azt gondoljuk, hogy el kell érnünk, hogy akik ilyen településen élnek ők is megfelelő színvonalon tudják igénybe venni az állam vagy az önkormányzat által nyújtott egészségügyi, oktatási, szociális szolgáltatásokat. A Magyar Falu Program, amit az ötezer fő alatti kis települések vehetnek igénybe 2019-ben indult. Két és fél év alatt a választókerületem 24 településén 207 nyertes pályázaton hárommilliárd forintnyi fejlesztést nyertek el a kis települések – mondta Zsigó Róbert. – Nagyon sok helyen sikerült fejleszteni. Hozzátette: sok még a teendő, s ő azért fog dolgozni a jövőben is, hogy Nagybaracskán jobb legyen élni. Ha ebben szükség van az ő munkájára, akkor továbbra is számíthatnak rá.