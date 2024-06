A híd a fejlődés biztos záloga

Szabó Péter, Paks polgármestere beszédében egyebek mellett úgy fogalmazott, ez a híd nemcsak azt jelenti a paksiaknak, hogy mától összeköttetés létesül Paks és Kalocsa, az Alföld és a Dunántúl között, hanem kiemeli, hogy Paks valódi híd szerepet tölt be. – Az itt megtermelt villamos energia 50 százaléka működteti, összeköti az ország üzemeit, háztartásait, közintézményeit. Nekünk, paksiaknak ez a híd a remény jele is, hogy ahogy a híd megépült, úgy az atomerőmű új blokkjai is elkészülnek, mely nemcsak Magyarország energiabiztonságát, de Paks város biztos jövőjét is szolgálja. Ezért a híd Paks és a régióban élőknek a fejlődés biztos záloga – mondta Szabó Péter.

Felértékelődik a dél-magyarországi térségek jelentősége

Orbán Viktor miniszterelnök kiemelte: a kormány feltett szándéka, hogy a Zalaegerszeg–Székesfehérvár–Kecskemét–Debrecen tengelyvonaltól délre minél több beruházást, ipari vállalkozást, vagyis gazdasági erőt telepítsenek, ehhez pedig utakra és hidakra van szükség. A miniszterelnök meggyőződése, hogy a dél-magyarországi térségek jelentősége felértékelődik a jövőben. Kitért arra is: az ország legfontosabb stratégiai jellegű beruházásaiból kettő is ezen a környéken épül: Pakson lesz az új atomerőmű, és Kalocsától nem messze halad majd el a Budapest–Belgrád-vasútvonal, ami ennek a magyar országépítési programnak az egyik legfontosabb építőköve.

Orbán Viktor beszédét az alábbi cikkünkben olvashatják részletesen.

A nemzeti színű avatószalagot Orbán Viktor miniszterelnök, Lázár János építési és közlekedési miniszter, Font Sándor és Süli János országgyűlési képviselők, Filvig Géza és Szabó Péter polgármesterek vágták át.