Szegedi Krisztián 1 órája

Százhúsz nehézsorsút vendégelt meg saját főztjével a fiatal kecskeméti szakács

Szegedi Krisztián egykori szakácstanuló, ma már maga is vendéglátós, és a társadalmi felelősségvállalás jegyében a napokban 120 szegénysorsút vendégelt meg saját főztjével a kecskeméti Wojtyla Ház népkonyháján. Egykoron még tanulóként többször is főzött az intézmény sorsközösségének Ács Imre szakácstanárával. Még akkor fogadta meg, hogy ha „felnő” és lehetősége lesz rá, ő is vendégül látja a jobb sorsra érdemes elesetteket.

Sebestyén Hajnalka Sebestyén Hajnalka

A Kecskeméten élő Szegedi Krisztián még szakácstanulóként, 11 évvel ezelőtt vett részt először jótékonysági főzésen a Wojtyla házban. Akkor néhány diáktársával, az osztályfőnöke felhívására jelentkezett önként és szívesen a közös ételkészítési feladatra. A Wojtyla ház sorsközösségének végzett feladat, – a néha 100 főnél is több személyre történő főzések – mindig felelősségteljesek, jó hangulatúak és főként hasznosak voltak a fiatal szakácsoknak. Szegedi Krisztián látta vendégül a Wojtyla népkonyha szegényeit, Ács Imre egykori tanára segítségével

Fotó: Sebestyén Hajnalka A diákévek alatt többször is meghívást kaptak a karitatív intézménybe, – így Ács Imre a hajdani szakács osztályok osztályfőnöke, váltogatva szinte az egész osztállyal megismertette a Wojtyla ház szegényekkel kapcsolatos jótékonysági szolgálatát. Tette ezt abban a hitben és reményben, hogy ha majd tanítványai önálló vállalkozókká válnak és megtehetik, akkor esetleg lesz köztük olyan, aki maga is szívesen kiveszi részét a társadalmi felelősség vállalásból. Így is történt. Ugyanis Szegedi Krisztián, aki ma már Helvécián működtet egy vendéglátóipari vállalkozást, sosem felejtette el ezen főzéseket. A közelmúltban jött el az a pillanat, amikor felhívta egykori tanárát azzal, hogy szeretne egy felajánlást tenni. Vállalná a Wojtyla sorsközösség szegényeinek egy napi meleg ebédjét, annak teljes költségével, munkájával együtt. Megfordult a szokásos felállás, mert ezúttal Szegedi Krisztián hívta közös főzésre egykori tanárát, osztályfőnökét, Ács Imrét. Ezúttal egy gazdag csülkös bablevest kapott ebédre a Wojtyla közösség, amit jó szívvel és köszönettel fogyasztottak el. A kiváló fiatal szakember, aki több évet dolgozott és tanult külföldi szállodában, étteremben most bizonyította, hogy szakmailag és emberileg is kitűnően helytállt. Egyúttal jó példát mutatott szociális érzékenységből, a vállalkozóvá érett fiatalok generációjának. Iskolája és tanárai méltán lehetnek büszkék Szegedi Krisztiánra. Ráadásul szakmailag is folyamatosan képzi magát. A közelmúltban több országos szakácsversenyen is kiválóan szerepelt, mint például 2023-ban a Magyarország Étele szakácsversenyen, ahol abszolút 3. helyezést ért el, 2024-ben pedig ugyanezen megméretésen ezüst minősítést szerzett.

