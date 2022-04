– Vonzott az a kihívás, hogy olyan helyet csináljunk Kecskeméten, amilyen még nem volt – hangsúlyozta Andris, hozzátéve, hogy mindketten szeretnek emberekkel foglalkozni, ami a vendéglátásban adott, sőt elvárt tulajdonság. Andris vendéglátó vonalon tanult tovább és jó ideje a szakmában dolgozik, míg Gergő közgazdasági területen képezte magát. A különböző területen való jártasság egyben erősségüket is jelenti.

– Andris a klasszikus vendéglátásban jártas, ő foglalkozik a vendégekkel, irányítja a munkatársakat. Én a Magyar Nemzeti Bank kommunikációs osztályán dolgozom, az ott tanultakat is igyekszem belefordítani a marketingbe, a dizájn- és márkaépítésbe, emellett a közösségi oldalak kezelését és a kreatív munkát végzem. De a terveket persze közösen szőjük. Nagy egyetértésben dolgozunk, a világos feladatkörök miatt nincs súrlódás köztünk – mondta Gergő, rávilágítva, hogy a sikeres építkezésük mindenekelőtt való alapja barátságuk és az ebből fakadó bizalom.

Gyakran hallani Kecskeméttel kapcsolatban, hogy kevéssé pezsgő a közösségi és az éjszakai élet.

– Azon dolgozunk, hogy a Beszélő Köntössel ezt megcáfoljuk. Találkozási pont szeretnénk lenni. Az a jelképes hely, ami úgy él a köztudatban, hogy a helyiek idejárnak, és a váro­sunkba érkezők is ide ülnek be, ha egy igazi kecskeméti helyet szeretnének megtapasztalni.

Ezért mi nem egy adott termékkörre, hanem Kecskemét tematikájára és a vendéglátás klasszikus élményére specializálódtunk.

Az volt a célunk, hogy vendégeink mind az öt érzékükkel magukba szívhassák azt, ami Kecskemét – mondta Gergő. Ennek érdekében hamisítatlan kecskeméti enteriőr fogadja a betérőt, amiben megjelenik a város történelme, és ennek részeként persze a beszélő köntös legendája is. Különleges, a megyében eddig nem kapható italokkal várják az ízélményt keresőket. Mivel Kodály városa Kecskemét, hangsúlyt kap a zene is náluk, a hét adott napján élő zenei koncerteket szerveznek a kecskeméti zenekarok részére, és a Kodály Intézettel is szorosabbra fűznék a kapcsolatot.

Vendégkörük arról árulkodik, hogy itt minden korosztály jól érzi magát, a fiataltól az idősig. Hosszú távú céljuk, hogy hozzájáruljanak a pezsgő kecskeméti élethez, és aki tőlük távozik, egy kis darab Kecskemétet is magával vigyen a szívében.