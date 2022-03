Mintegy 350 millió forint pályázati forrásból három helyszínen, a Vasút utcai óvodát, a kisvárosházát és a Hajnal utcai védőnői szolgálat épületét fogják korszerűsíteni. A város eredményesen pályázott az Élhető város pályázaton is, így 1,2 milliárd forintot nyert az önkormányzat. Több közterület, játszótér is megújul majd, valamint kültéri mosdókat is kialakítanak – hangzott el a tájékoztatón.