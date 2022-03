Az eseményen elhangzott, hogy a könyvtár felújítása során kicserélték a tetőt, az eresz- és lefolyócsatornákat felújították.

— Az épület bejárati ajtajának kivételével az összes homlokzati nyílászárót felújítottuk, korszerű három rétegű üvegezéssel ellátott műanyag nyílászárókra. A homlokzati díszítőkövek lebontásra kerültek. A padlásfödémen a tűzvédelmi követelményeknek megfelelően 20 centiméter vastag hőszigetelést kapott — sorolta az átadáson Béleczki Mihály polgármester. A helybéli lakosok körében a könyvtár igazi közösségi térként működik.



Az elmúlt évben a Terület-és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) keretén belül 50 millió forint támogatásban részesült az önkormányzat csapadékvíz-elvezető árkok rendbe tételére, kiépítésére.

Az Ady Endre és a Rákóczi Ferenc utcában építették ki a teljes csapadékvíz-elvezető csatornát.

A beruházás során mintegy 1400 méter hosszan megújították a szikkasztóárkokat, kiépítették az árkokat, ahol nem volt, illetve a meglévőket kitisztították. Zártrendszerű csatornát építettek ki a domborzati viszonyok miatt. Az ingatlanok előtti bejáróknál 300 milliméteres új átfolyókat raktak le. A Rákóczi Ferenc utca egy szakaszán betonos medret alakítottak ki, az ott lévő ingatlanok megóvása érdekében.

— A beruházással több évtizedes problémát sikerült megoldani, azzal hogy a nagyobb esőzések következtében rendszeresen veszélybe került ingatlanokat így meg tudjuk védeni a károktól — mondta a polgármester.

Zsigó Róbert hangsúlyozta, hogy a kormány egyik legfontosabb célja az elmúlt években az volt, hogy fejlessze a kistelepüléseket, ezt a munkát folytatják a jövőben is.

— Természetesen nagyon sok feladatunk, munkánk van még hátra, de azt gondolom, hogy amiket elértünk, azokra büszkék lehetünk és nem csak a most felújított könyvtárra és a csapadékvíz-elvezető csatornára gondolok. Sikerült megépítenünk a Bátmonostor és Vaskút közötti utat. Rendbe hoztuk itt, a tőlünk nem messze lévő napközi otthonos konyhát. A sportcsarnok is megújult. Sikerült utakat fejleszteni, járdát építeni. Úgy gondolom, hogy minden évben lépésről lépésre egy kicsit előrébb jutottunk. Nagyon fontos, hogy ezt a munkát tudjuk folytatni, persze ahhoz hogy tovább tudjunk dolgozni, ahhoz mindent meg kell tennünk, hogy megőrizzük Magyarország békéjét és biztonságát. Én azért fogok dolgozni, hogy Bátmonostoron is jobb legyen élni és ha ebben a munkában szükségük van rám, akkor továbbra is állok rendelkezésre és kívánok mindannyiunknak még sok közös sikert — mondta Zsigó Róbert államtitkár az átadáson.