Dr. Fekecs Dénes, a Bács-Kiskun Megyei Polgárőr Szövetség elnöke elmondta, hogy megyénk mintegy ötezer polgárőre a klasszikus alapfeladatok mellett a déli határszakaszon is szolgálatot látnak el és a pandémiával jelentőssé vált a polgárőrség gondoskodó szerepe: a rászorulókat segítik a bevásárlásban, gyógyszerek beszerzésében, és az oltási pontokon is segítették a munkát. Természetesen következik ebből, hogy most a kárpátaljai és ukrán menekültek megsegítésében veszik ki a részüket adománygyűjtéssel és a felajánlások célba juttatásával.