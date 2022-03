– Az elmúlt napokban számtalan levél, telefon, állampolgári megkeresés érkezett a szokatlan időben és nagyobb gyakorisággal látható és hallható Gripenek kapcsán. Ahogyan azt az elmúlt napokban több fórumon is elmondtuk, az Ukrajnában kialakult helyzet miatt katonákat és eszközöket csoportosít át a Magyar Honvédség az ország keleti régióiba, ezzel együtt megerősítette hazánk légterének védelmét is. Magyarországon nincs háborús helyzet, béke van, amit szeretnénk megőrizni. Hazánk lakossága jelenleg nincs közvetlen veszélyben. Azonban a Magyar Honvédségnek készen kell állnia minden eshetőségre az ország és az állampolgárok biztonságának garantálása érdekében. Ezért folytatja a technikai eszközök átcsoportosítását a keleti országrészbe, és ezért tűnnek fel gyakrabban az ország légterét biztosító repülőgépek is – áll a repülőbázis közleményében.