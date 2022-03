– A ki- és beléptetésnél diplomáciai támogatást kapunk, amely megkönnyíti az átjutást. Dr. Kőrösmezei Csaba gazdasági ügyekért felelős helyettes államtitkár is tagja lesz a missziónknak, dr. Grezsa István miniszteri biztos az ukrajnai ellenőrzési pontokon való átkelést megkönnyítő dokumentumok intézését ígérte, és a konzulátus is dolgozik az utunk előkészítésén, valamint az elosztásért és ellenőrző pontokért felelős ukrajnai katonai vezetés is már a támogatását ígérte. A kapcsolatépítésben a térséget kifejezetten jól ismerő és aktív kapcsolatokkal rendelkező diplomata is segít bennünket. Lembergben a szállítmányt Szarvas Gábor építész, a Lembergi Magyarok Szövetségének elnöke és Oleh Kuzan volt polgármester-helyettes kezelik – részletezte Ferenczi Zoltán.