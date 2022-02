– Mi mindig úgy tekintünk ezekre a pályázatokra, mint eszközökre ahhoz, hogy elérjük a céljainkat. Így volt ez ennek az épületnek az esetében is. Ahol a hivatali élet zajlik – nemcsak a nagy önkormányzat, hanem a kisebbségi önkormányzatok is működnek, illetve más egyéb ellátások is – az a létesítmény olyan legyen, hogy egyrészt akár az itt dolgozók, akár az ide betérők megfelelő körülmények közé kerüljenek. További tervünk, hogy a meglévő két faházunkat is felújítjuk. A település központja is megújulásra vár majd, parkolókat szeretnénk végig az út mellett. Ez illeszkedik az elkerülő úthoz és a kerékpárút megépítéséhez is – mondta Felső Róbert.