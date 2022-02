Dr. Vincze András jelezte: az általa vezetett jogi és ügyrendi bizottságon nem ment át az a módosító javaslata, ami 300 forintos díjat állapított volna meg. A jelenlegi összeget továbbra is alacsonynak tartja, és igazságtalannak érzi, főleg azokkal szemben, akik a Búzapiac téri piaccsarnokban közel négyszer ennyit fizetnek (ezt egy hírportálunknak nyilatkozó őstermelő is megerősítette: a körülbelül egy négyzetméteres asztalok napidíja jelenleg 510 forint). Hozzátette: ha az 550 forint egyelőre soknak is tűnik, valamekkora mértékű emelés időszerű lenne. Filvig Géza ellenérvként vetette fel, hogy a politikai pártok meg húsz forintot fizetnek, mire Szabó Balázs képviselő arra hívta fel a figyelmét, hogy ez igaz, de ők bevételt sem realizálnak.