– A Dunapataj polgármesterével és alpolgármesterével folytatott tárgyaláson olyan lelkesedést tapasztaltunk a rendezvény iránt, ami egyértelművé tette, hogy ideális helyszínt jelent majd a nagyközség – mondta a megyei elnök. Az országos rendezvényre mintegy 2500 vendéget várnak, amihez Bakodpuszta kiváló színteret ad majd: a kitűnő adottságokkal rendelkező terület a főútról és az autópályáról is könnyen megközelíthető, tágas terei jó parkolási lehetőséget biztosítanak. Erre szükség is lesz, mert a 2018-as bajai polgárőrnapon nagy kihívást jelentett, hogy zökkenőmentesen jusson el a Petőfi-szigetre az ötezer fős vendégsereg, melyben a rendőrség, a katasztrófavédelem és az önkormányzat is segítséget nyújtott. A helyszínhez közel található a Szelidi-tó, aminek önkormányzati strandját ingyenesen vehetik igénybe a résztvevők. A júniusi Országos Polgárőr Napon a megszokott módon számos programot terveznek, illetve elismerések átadására is sor kerül. Fekecs Dénes elmondta, hogy a júniusi alkalom egyben megyei polgárőrnap is lesz. A bajai rendezvény nagy sikerére és a kiváló szervezésre tekintettel a Országos Polgárőr Szövetség elnöksége úgy döntött, hogy újra Bács-Kiskunban tartsuk meg a polgárőrség egyik legjelentősebb eseményét – mondta dr. Fekecs Dénes, a Bács-Kiskun Megyei Polgárőr Szövetség elnöke.

A helyszín kiválasztásánál több település neve is felmerült, végül Dunapatajra esett a választás, így a közigazgatási területéhez tartozó Bakodpusztán tartják meg az eseményt június 25-én.