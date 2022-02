A köztisztviselői illetményalap 55 ezerről 60 ezer forintra emeléséről nyújtott be indítványt Bodrozsán Alexandra, a Szövetség a Hírös Városért Egyesület képviselője a csütörtöki testületi ülésre. Mint elmondta, bőven van rá ok, hogy emeljék a hivatal dolgozóinak fizetését, így többek között az, hogy a koronavírus-járvány közepette kell megszervezniük az április 3-ai országgyűlési választásokat és a kormány által kezdeményezett népszavazást. Emellett akár ő, akár dr. Szeberényi Gyula nyer a 2. számú egyéni választókerületben, utána időközi választást kell kíírni önkormányzati körzetükben, és ugyanez a helyzet, ha az 1-es kerületben az ellenzéki Szőkéné Kopping Rita kapja a legtöbb voksot, azaz ezek is pluszfeladatot jelenthetnek a köztisztviselőknek. Emellett a veszélyhelyzet alatt nagy szerepet vállaltak a polgármesteri döntések előkészítésében, koordinálásában, és nyilván ellátták a szokásos munkakörüket. Bodrozsán Alexandra megemlítette az inflációt is, ami a hivatali dolgozók pénztárcáját is megterheli.