A népszokások szerint, ha Vince napján, január 22-én fénylik, vagyis süt a nap, akkor a borosgazdák szerint megtelik a pince. Ez az időpont a tavaszi munkák kezdetét is jelentette korábban a szőlőültetvényeken. A pincékben viszont eddig sem szünetelt a munka, lefejtették a borokat, Vince napján pedig megízleltették másokkal is munkájuk eredményét. A hagyományok szerint a szőlősgazdák gömböcöt, hurkát, kolbászt is kiaggattak a szőlődrótra, ezzel is azt sugallva a növénynek, hogy akkora fürtöt várnak tőle, mint a kolbász, és akkora szemű bogyókat szeretnének, mint egy hurka.