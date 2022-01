Mint arról mi is beszámoltunk, a beoltottak száma 6 347 426 fő, közülük 6 085 866 fő már a második, 3 573 570 fő pedig már a megerősítő harmadik oltását is felvette. Összesen 19 213 új fertőzöttet igazoltak, ezzel a járvány kezdete óta összesen 1 490 489 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 64 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 41 151 főre emelkedett. A gyógyultak száma folyamatosan nő, jelenleg 1 233 499 fő, az aktív fertőzöttek száma pedig 215 839 főre emelkedett. 3267 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 157-en vannak lélegeztetőgépen. Az omikron és a február 15-től életbe lépő oltási igazolvány miatt is érdemes kihasználni az oltási akciót, amely ma délután, pénteken és szombaton folytatódik – írja a koronavirus.gov.hu.