Mivel az Országgyűlés előírta a településvezetők illetményének emelését, amihez így az alpolgármesteri bérek is igazodnak, a képviselő-testület is tárgyalta a kérdést. A szavazás formaság, hiszen ha nem bólintanak rá, törvénysértést követnek el. A bérkorrekció mértéke több városatyából is ellenérzést váltott ki, lévén pár héttel korábban nem sikerült átvinni, hogy hét helyett tíz százalékkal emelkedjen a városházán dolgozók fizetése.