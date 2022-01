– A Szimfonikus Zenekar mellett máshol is játszik?

– Fantasztikus lehetőségként élem meg, hogy játszhatok még a Katona József Nemzeti Színház zenekarában is, ahol nemcsak oboázom, hanem angolkürtözöm is. Ez azért is áll közel a szívemhez, mivel – ahogyan említettem – gyermekként színésznek készültem, a színpad közelsége az első perctől szívmelengető a számomra. Mindezek mellett a Szegedi Szimfonikusok tagja vagyok, és rendszeresen kisegítek a Madách Színházban is.