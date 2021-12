– Az a tapasztalat, hogyha van zenei kíséret, akkor sokkal bátrabban énekelnek a gyerekek – mondta Kisgyőri Krisztián, aki beszélt arról is, hogy a rendhagyó énekóra-sorozat is azt bizonyítja, érdemes volt azon kiadványokat megalkotni, amelyek az ének-zene tankönyvekben szereplő népdalok autentikus hangszeres feldolgozását tartalmazzák. Első körben a felső tagozatos tananyagot készítették el feleségével, Jánosi Ágnessel közösen, most pedig az alsós évfolyamok anyagán dolgoznak, amely átnyúlik az óvodás korosztály dallamanyagaiba is.