– Az lenne a csoda, ha nem félnének a gyerekek a kórházban. Betegen, kiszolgáltatottan egy vadidegen környezetbe kerülnek, sok ismeretlen ember közé. Infúzió, vérvétel, röntgen, vagy épp műtét vár rájuk. Ezektől sok felnőtt is retteg. A kórházi lámpa meséi hasonló cipőben járó gyerekekről szólnak. A történeteken keresztül otthonosabban érezhetik magukat a kórházban, barátként tekinthetnek az ott dolgozókra. A mesék segítenek oldani félelmeiket, így gyógyulásuk is gyorsabb lehet – hangsúlyozta a szerző. Úgy véli, nem is lehetne aktuálisabb a kötet megjelenése, mint most, a világjárvány és a karanténok idején.