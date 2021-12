A szakmunkások királyainak is nevezik a hegesztőket, akik ma az egyik legjobban fizetett szakemberek a hazai munkaerőpiacon is. Nem csoda hát, hogy míg néhány évtizede még meglehetősen kevés fiatal választotta ezt a szakmát, ma már az egyik legkeresettebbek közzé tartozik. A kiskunhalasi Vári Szabó István Szakképző Iskola időben ismerte fel a változó világpiaci és hazai munkaerőpiaci körülményeket, és széles skálán indította el a gépészeti ágazaton belül a hegesztők képzését.

Az iskola hegesztőszakmai napján a diákok a legújabb hegesztéstechnikai eljárásokkal és az oktatásban alkalmazott csúcstechnológiának számító hegesztőrobotokkal és hegesztőszimulátorral ismerkedtek meg.

Nagy Ferenc, a REHM Hegesztéstechnikai Kft. ügyvezetője szerint a hegesztőszakmához elengedhetetlen a fémek szeretete, a kézü­gyesség, az önállóság, a fele­lősségtudat, a csapatban való együttműködés, a precizitás és a problémamegoldó képes­ség. A szakember a diákoknak elmondta azt is, hogy a hegesztőszakmát az alap szakmai képzésen túl felsőfokú oktatási intézményekben is tanítják, a legmagasabb szinten szerezhetők meg a mérnöki ismeretek.

Fotó: Pozsgai Ákos

A szakképző iskola komoly hangsúlyt helyez a szaktantárgyak gyakorlati oktatása során arra is, hogy a legmagasabb szintű eszközökkel sajátíthassák el a tanulók az adott szakma ismereteit – hangsúlyozta Somogyvári József szakmai elméleti és gyakorlati oktató, a gépészeti munkaközösség vezetője.

– A mai napon a hegesztőtanulók, épületszerkezet-lakatos tanulók és a karosszéri­alakatos tanulók ismerkedhettek meg a csúcstechnológiát képviselő hegesztőrobotokkal, valamint hegesztőgép-szimulátorral, speciális anyagokat hegesztettek, többek között rozsdamentes fémet, különböző hegesztéstechnikai eljárásokkal, valamint számos forrasztási technikát is megismerhettek – mondta el lapunknak a szakoktató.

A bemutatott robottechnológiák alapverziója már ma is ren­delkezésre áll a gyakorla­ti oktatáshoz, ezt tervezik továbbfejleszteni az iskola szak­mai specialitásának megfelelően.

A bemutatott hegesztőgép-szimulátorról szólva Somogyvári József elmondta, hogy előnye, hogy nem kell hozzá alapanyagot vásárolni a képzéshez, és nem keletkezik semmiféle szennyezőanyag, így jóval olcsóbbá és egyszerűbbé teszi az oktatás folyamatát.

Fotó: Pozsgai Ákos

– Nem utolsó szempont az sem, hogy a szimulátorral nem érheti sérülés a tanulót, és káros anyagot sem szív be az oktatás során – emelte ki a szakember.

Elmondta azt is, hogy a diákok megtanulják a hegesztőgép programozását, beállítását, amelyhez hozzátartozik, hogy a fiatalok komoly informatikai ismeretanyagra is szert tesznek a tanulás során, amely ma már elengedhetetlen a digitalizált világban. A berendezés előnyei közé sorolta azt is, hogy az oktató azonnal ki tudja értékelni a diákok munkáját.