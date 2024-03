Nemrégiben a Lajosmizsei Rendőrőrs munkatársai a polgárőrökkel, tanyagondnokokkal, valamint közterület-felügyelőkkel közösen járták végig a külterületen élőket, akik mint mindig, ezúttal is szívesen fogadták a rendőröket – olvasható a police.hu oldalán.

A rendőrök rendszeresen ellenőrzik őket a tanyán élőket

Fotó: Fülöp Máté / Forrás: police.hu

– Elsősorban az online csalásra hívtuk fel a figyelmüket: mit tegyenek azért, hogy ne váljanak áldozattá, mire figyeljenek az internetes rendeléseknél, és idegeneknek soha ne adjanak meg személyes adatokat. Kitértünk a házalókra is, akik, amíg elterelik a figyelmüket, ellophatják az értékeiket. Sok idős ember vezet autót, ezért a biztonságos közlekedésre is felhívtuk a figyelmüket, mindig legyenek körültekintőek, ha volán mögé ülnek. A tanyaakcióval egy időben a közúton is ellenőrzést tartottunk, elsősorban az idősebb gépjárművezetőkre koncentrálva, de akadtak olyan sofőrök is, akikkel szemben intézkednünk kellett például a biztonsági öv használatának elmulasztása miatt. – mondta el Czigány János alezredes, a Lajosmizsei Rendőrőrs parancsnoka.