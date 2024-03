A férfi nem válogatott a zsákmányokban, elvitt, amit csak tudott: csempéket, gázrózsát, kandallókat, kerékpárokat, etetőt, fűnyírót, köszörűgépet, villanymotort, permetezőt, hegesztőt, kandallókat, gáztűzhelyt, hűtőszekrényt, mosógépet és centrifugát. Több helyen az ajtót feszítette be és olyan is volt, ahol az ablaküveget nyomta be, hogy bejusson – írja a police.hu.

Baromfikat és juhot is lopott a kisszállási férfi

Forrás: police.hu

Voltak olyan tanyák, ahova többször visszajárt lopni, méghozzá baromfikat. Egyik éjszaka csirkéket vitt el, majd pár napra rá visszament a hátrahagyott pulykákért. Egyszer egy juhot is elvitt, és olyan is előfordult, hogy egy tucat csirkét lopott egy éjszaka leforgása alatt.

Az esetek kísértetiesen hasonlítottak egymásra, ezért a kiskunhalasi rendőröknek az volt a gyanúja, hogy egy személy felelős az elkövetésükért.

Egy nyomozócsoportot is felállítottak, hogy mielőbb beazonosítsák a tolvajt, akit munkájuk eredményeként 2024. február 28-án elfogtak és őrizetbe vettek. A 25 éves helybéli férfi a gyanúsítotti kihallgatásán beismerő vallomást tett. A járásbíróság – az ügyészség indítványára – a gyanúsított letartóztatását elrendelte. A nyomozók vizsgálják, hogy volt-e társa és elkövetett-e más bűncselekményt.