– Idén már ez a második olyan nagy vihar, ami elér bennünket. A közvetlen Duna-parti fekvés miatt az elemek itt még inkább elszabadulnak, de ilyen károkra itt emberemlékezet óta nem volt példa. A dörgéssel, villámlással, hatalmas erejű széllel érkező vihart mi is érzékeltük a városban, hiszen egy időre az áramszolgáltatás is kimaradt, de arról csak reggel 7 órakor, a munkába álló munkatársaimtól értesültem, hogy az ítéletidő ezúttal többmilliós kárt okozott. A kalocsai tűzoltók gyors beavatkozásának köszönhetően az elsődleges kármentés megtörtént, az utak szabadok, a nagyobb fák törzseit, oldalágait a tűzoltók feldarabolták, de a teljes helyreálltás minden bizonnyal még hetekig eltart. Szerencsére a konyha és az éttermi rész sem sérült, így már ma délben tudjuk fogadni a vendégeket. A mostani vihar azzal a tanulsággal jár: bármenyire is hívei vagyunk a természetnek, a húsz méter, vagy annál magasabb nyárfákat ki kell vágnunk, mert egy-egy ilyen vihar esetén a leszakadó ágak, a kidőlt fák emberre, az épített környezetre, de a járművekre is óriási veszélyt jelentenek. – mondta el Szávai Zsolt, a Kék-Duna Vendéglő és a vendégházak tulajdonosa.

Fotó: Zsiga Ferenc

Mint megtudtuk, Kalocsa város területén az éjszakai vihar csak kisebb károkat okozott, viszont Öregcsertő és Csorna között több helyen fa dőlt az útra, akadályozva a forgalmat. Ezt a problémát a tűzoltóság még a reggeli órákban felszámolta.