A vádirat szerint a kiskunfélegyházi nő 2021 júliusában azért, hogy jogtalan haszonhoz jusson, azzal hitegette ismerősét, hogy a nagykorú, pszichiátriai beteg fiának egy bentlakásos rehabilitációs intézetben mielőbbi elhelyezést intéz. Az asszony arra hivatkozott, hogy ennek érdekében egy pszichiátert és a kollégáját lefizeti, ezért több részletben különböző összegeket csalt ki a beteg fiú anyjától. A vádlott valóban meg is jelent az említett szakorvos rendelőjében, de ott csak időpontot egyeztetett és a kicsalt összegeket megtartotta magának.

A csaló asszony egy hét múlva rávette az édesanyát arra is, hogy személyi kölcsönt vegyen fel annak érdekében, hogy az intézménybe való felvételről döntő személyt lefizesse és a fia az otthonba biztosan felvételt nyerjen. A nő ezt a kölcsönből finanszírozott összeget is megtartotta. Ezután további ügyintézés hamis ürügyével még újabb összeget vett át, ezzel együtt egy hét leforgása alatt több, mint 1,1 millió forinthoz jutott. Az édesanya a nyomozás során kárának megtérítése érdekében polgári jogi igényt jelentett be.

Az ügyészség a nőt folytatólagosan elkövetett csalás bűntettével vádolja és ezért vele szemben végrehajtásában próbaidőre felfüggesztett börtönbüntetés kiszabását indítványozza azzal, hogy a bíróság kötelezze a sértett kárának megtérítésére. Bűnösségéről a Kiskunfélegyházi Járásbíróság fog dönteni.