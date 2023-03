Információink szerint a baleset pénteken fél tíz körül történt, úgy tudjuk, hogy az elgázolt férfi előtte egy élelmiszerüzlet előtt parkolt le az út szélén, kiszállt a járművéből és ekkor ütötte el a mellette elhaladó kisteherautó. Egy szemtanú elmondása szerint a kisteherautó túl közel ment a személyautóhoz, amikor kikerülte és ezért sodorhatta el a gyalogost.

A helyszínre rövid időn belül három rendőrautó is érkezett, és a mentők is percek alatt kiértek. Nem hivatalos információink szerint az elgázolt gyalogos súlyos sérüléseket szenvedett. A férfinek eltört az egyik lába és a fején is súlyosan megsérült. A mentők a helyszíni ellátást követően a kiskunhalasi kórház baleseti osztályára szállították.

A helyszínelés miatt félpályás útzár volt a Dózsa György úton. A baleset pontos körülményeit a Kiskunhalasi Rendőrkapitányság munkatársai vizsgálják.