Frissítve (12.05):

Információink szerint a bolgár rendszámú kamion Budapest felé haladt, amikor – útmunkák miatt – a feltorlódott kocsisor végén megállt. A mögötte érkező román kamion vezetője ezt későn vette észre és belehajtott az előtte már álló kamionba, közben még egy kisbusszal is összeütközött. A román kamion betonrúd szállítmánya a nagy ütközéstől előre csúszott és leszakította a jármű fülkéjét, vezetője pedig beszorult. Információnk szerint őt egy katona szabadította ki a roncsok közül, majd a mentők a 60 év körüli sofőrt hosszasan próbálták újraéleszteni, de ez vezetett eredményre, ő a helyszínen belehalt sérüléseibe. A bolgár kamionos és a szerb kisbuszban ülő négy ember nem sérült meg. A baleset miatt több kilométeres kocsisor torlódott fel. Itt a helyszínelést még be sem fejezték, amikor pár kilométerrel arrébb három kamion ütközött, úgy tudjuk, hogy ott az utolsó kamion vezetője beszorult a fülkébe. Emiatt ismét teljesen lezárták az M5-ös autópálya Budapest felé vezető oldalát, most már Lajosmizse és Kecskemét között.

A baleset pontos körülményeit a rendőrség vizsgálja.

Pár napja ettől a balesettől mintegy 300 méterre, három kamion ütközött össze az útmunkák miatt feltorlódott kocsisorban, ott az utolsó kamionost a tűzoltók feszítővágóval szabadították ki.

(11.38):

Kovács Andrea, a Bács-Kiskun vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője kérdésünk elmondta, hogy a balesetnél a várakozó autósorban három kamion ütközött össze. Egy ember beszorult, őt a kecskeméti tűzoltók menti ki. Jelenleg még tartanak a munkálatok.

(11.15):

Információink szerint a várakozó autósorba hátulról belehajtott egy kamion.

(10.26):

A helyszínelés és műszaki mentés idejére a sztráda érintett szakaszát lezárták a rendőrök, kerülni Lajosmizse felé lehet – közölte a rendőrség.

Korábban írtuk:

A rendőrség jelenlegi adatai szerit az M5-ös autópálya Budapest felé vezető oldalának 67-es kilométerében eddig tisztázatlan körülmények között két kamion és egy kisteherautó ütközött csütörtökön 8 óra 58 perckor.

Információink szerint, az egyik kamion sofőrjét a helyszínen megpróbálták újraéleszteni, ám olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen életét vesztette.

A munkálatokat a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítja. A balesethez a társzervek is kiérkeztek. Az érintett útszakaszon egy sávon halad a forgalom. A műszaki mentést a kecskeméti hivatásos és a lajosmizsei önkormányzati tűzoltók végzik, akik egy embert kiszabadítottak az egyik járműből, majd áramtalanították a kamionokat– írja a katasztrófavédelem.