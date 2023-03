A csütörtökön 9 órától 14 óra 30 percig tartó akcióban részt vett a Készenléti Rendőrség helikoptere is, így a gépkocsizó egységek tevékenységét a parancsnokok a légtérből irányították – írja a police.hu.

A közlekedésbiztonság javítására irányuló rendőri fellépés elsősorban az sztráda leállósávjának szabálytalan használatára, a nehéz tehergépjárművekkel történő szabálytalan előzések számának visszaszorítására és a passzív biztonsági eszközök használatának ellenőrzésére irányult. A komplex akció során hatvanöt külföldi és két magyar állampolgárságú sofőr szegte meg a nehéz tehergépjárművel történő előzés szabályait. Még mindig több olyan sofőr akadt, aki a folyamatos kampányok ellenére nem használta a biztonsági övet vezetés közben.

Összességében a rendőrök 71 esetben másfél millió forintot meghaladó bírságot szabtak ki a szabálytalankodókkal szemben. A közlekedési jogsértések miatt kiszabott bírságok megfizetésére a helyszínen is lehetőség volt POS terminál segítségével; huszonhatan éltek is az azonnali fizetés lehetőségével.

A légtérből végrehajtott forgalom-ellenőrzés ismét bizonyította hatékonyságát.

Az akció ideje alatt negyvennyolc sofőrrel szemben a légtérből leadott jelzés alapján kezdeményezték a rendőri intézkedést.

Az M5-ös autópálya Bács-Kiskun vármegyei szakaszán a közlekedésbiztonság javítása érdekében a jövőben is folytatódnak a hasonló akciók. A rendőrség arra kéri az autópályán közlekedőket, hogy a saját és mások biztonsága érdekében minden esetben tartsák be a sztrádákra vonatkozó különleges szabályokat is.