Jelenleg is letartóztatásban van az a 29 éves kiskunfélegyházi lakos, akit a rendőrök még 2022. április 19-én vettek őrizetbe. A férfi a gyanú szerint telefonon és személyesen is zaklatta volt élettársát napokon keresztül. Egy alkalommal – engedély nélkül – magához vette a nő autójának a kulcsát, és elment kocsikázni, máskor pedig megrongálta és használhatatlanná tette az elektromos kerékpárját – számolta be róla a rendőrség.

A zaklatás és a jármű önkényes elvétele mellett a gyanúsított több lopást követett el. Autókból mélyládát, szerszámosládát, napszemüveget, gyerekülést zsákmányolt, de vitt el autó mellől szereléshez előkészített alkatrészeket is. A tolvaj boltokat is megkárosított lopott: parfümöt, borotvát, drága whiskyt vett magához, és fizetés nélkül távozott az üzletekből.

A Kiskunfélegyházi Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztályának a munkatársai a zaklatással, jármű önkényes elvételével és rongálással, valamint ötrendbeli lopással gyanúsítható férfi ügyében a nyomozást befejezték. A jelenleg is letartóztatásban lévő gyanúsított aktáját vádemelési javaslattal adták át az ügyészségnek.