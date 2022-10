A Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési valamint a Bűnügyi Technikai Osztály munkatársai a Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola negyedik évfolyamának tartottak tematikus foglalkozásokat az iskolai pályaorientációs napon pénteken – közölte a rendőrség.

Az érdeklődő tanulóknak Váróczi-Bakos Rita címzetes rendőr őrnagy és Tanács László címzetes rendőr őrnagy a bűnmegelőzési munkát mutatták be. A bűnügyi technikusok tevékenységeibe Andrási Zoltán rendőr törzszászlós nyújtott betekintést. A programon résztvevő közel 100 diák számára lehetőség nyílt arra is, hogy egy interaktív foglalkozás keretében, a gyakorlatban is kipróbálják a bűnügyi-technikusok munkáját.